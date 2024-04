ROMA (ITALPRESS) – Renault arricchisce la sua rete di distribuzione con un nuovo format di punti vendita chiamato “rnlt©”, un nome a immagine e somiglianza della nuova tipologia di distribuzione: moderna, compatta, vero concentrato della Marca. Queste sedi offriranno ai visitatori un’esperienza completa di Marca e prodotto. Vetrina del marchio della losanga, rnlt© sarà strategicamente posizionata nelle zone a forte affluenza in centro città o nei grandi centri commerciali. Questa posizione privilegiata, quanto più vicino possibile ai consumatori urbani, garantisce massima visibilità ed accessibilità ottimale, consentendo ai potenziali clienti di scoprire le innovazioni e gli ultimi modelli Renault. In questo spazio compatto, con dimensioni più ridotte rispetto ai classici showroom Renault, ogni singolo dettaglio è stato minuziosamente pensato per offrire una full immersion nel mondo Renault. Si tratta di un luogo in cui la tecnologia incontra la passione, in cui i visitatori possono ammirare le novità in un luogo in cui si incontrano innovazione, design e convivialità. I visitatori potranno, così, scoprire due o tre veicoli di punta esposti nello showroom. In ogni sede sarà presente una boutique di articoli di merchandising The Originals Renault, tra cui modellini di automobili, abbigliamento e accessori. Ideali per fare un regalo, arricchire il proprio look con un dettaglio Renault o semplicemente portare sempre con sè un pò dello spirito della Marca e della propria auto preferita. Le sedi rnlt© potranno operare in sinergia con i punti vendita di dimensioni classiche già esistenti in periferia, per consentire ai clienti del centro città di usufruire di tutti i servizi complementari di vendita e post-vendita: test drive, consegna del veicolo, manutenzione/ riparazione, car jockeying, ecc. La customer experience è al centro della strategia del marchio. Con rnlt©, Renault crea un nuovo concept di showroom per incentivare l’interazione e il coinvolgimento, dove i visitatori si sentiranno non solo benvenuti, ma anche ispirati. I visitatori curiosi, i clienti che desiderano acquistare un nuovo veicolo e gli amanti della Marca tentati dagli esclusivi articoli di merchandising potranno sperimentare un’inedita full immersion nel mondo della Marca. Con rnlt©, Renault continua a reinventare l’esperienza d’acquisto dell’auto. In partnership con gli investitori privati, una ventina di altre sedi rnlt© saranno aperte a Parigi, Neuilly-sur-Seine, ma anche Bruxelles, Milano, Roma, Rotterdam, Madrid, Londra, Berlino, Medellìn e Seul.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

