PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Renault invita i francesi interessati ad entrare a far parte della nuova community, che mette in contatto i proprietari di infrastrutture di ricarica private con gli automobilisti interessati. La community Plug Inn è destinata a crescere nei prossimi giorni e settimane affermandosi come un complemento intelligente alla rete di stazioni di ricarica pubbliche, dislocate un pò ovunque in Francia. Plug Inn si basa su un modello destinato a facilitare il contatto tra migliaia di privati con aspettative complementari. I proprietari dei punti di ricarica privati, soprattutto quelli installati a domicilio, potranno proporre agli automobilisti di venire a ricaricare il veicolo sulla propria infrastruttura. Questa App, aperta a tutti, consente di localizzare e prenotare i punti di ricarica disponibili presso i privati indipendentemente dal tipo di infrastruttura (presa rinforzata, punto di ricarica da 3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW, ecc.) o dalla marca del veicolo. Renault lancia un appello ai francesi che desiderano unirsi a questa community e farla crescere.

Oltre ad offrire un servizio, questa App incarna la visione di Renault, da oltre un decennio pioniere dello sviluppo dei veicoli elettrici. Plug Inn rappresenta, infatti, un modo diverso di pensare la mobilità, con l’accesso rapido ad un’ampia rete già esistente di punti di ricarica, favorendo le interazioni tra i francesi che hanno sposato la mobilità elettrica. Si tratta di un complemento perfetto alla rete di stazioni di ricarica pubbliche, soprattutto in occasione dei weekend lunghi e delle vacanze scolastiche. La App Plug Inn dispone di funzionalità semplici ed offre molteplici vantaggi sia ai proprietari delle infrastrutture di ricarica private che ai conducenti dei veicoli elettrici.

