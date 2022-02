ROMA (ITALPRESS) – Tra eleganza e personalità, Renault Captur serie limitata Rive Gauche propone un allestimento distintivo da SUV compatto che incontra il favore di tutti. Rive Gauche evoca la sponda sinistra della Senna a Parigi, un luogo che trabocca di storia, monumenti famosi, cultura musicale jazz, dove si trova il rinomato Boulevard St Germain, uno stato d’animo che fa tendenza.

Basato sull’allestimento Intens, vanta un trattamento nero lucido, detto anche glossy. Questo trattamento integrale, che comprende anche il logo, conferisce a Captur un tocco di mistero e personalità pensata per una clientela giovane e dinamica che desidera distinguersi. All’esterno si distingue per il trattamento nero lucido integrale, che prende il posto degli elementi cromati su logo anteriore e posteriore, , griglia della calandra, ski anteriori e posteriori, protezioni delle porte, parafanghi e cerchi in lega da 18″ Full Black Anche il tetto, la shark antenna e i retrovisori sono tutti nero lucido.

All’interno, si ritrova la stessa volontà di coerenza visiva e personalità, grazie al trattamento nero di sellerie, pannelli interni delle porte e plancia. Il cielo dell’abitacolo è nero, come nell’allestimento RS Line. L’equipaggiamento, simile a quello dell’allestimento Intens, si arricchisce di parking camera e sensori di parcheggio anteriori. Conserva tutti i plus che hanno decretato il successo di Captur: design acclamato da tutti, piacere di guida entusiasmante, motorizzazioni E-Tech con e senza ricarica, massima abitabilità e ottimo volume del bagagliaio, panchetta posteriore scorrevole, Smart Cockpit. Renault Captur Rive Gauche è già disponibile agli ordini in 8 tinte, Nero Etoilè, Blu Marine, Grigio Magnete, Grigio Cassiopea, Arancione Atacama, Bianco Nacrè e Rosso Passion tutte abbinate al tetto nero. Il prezzo è a partire da 29.050 euro e le prime consegne saranno effettuate ad Aprile.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com