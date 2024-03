ROMA (ITALPRESS) – L’attrazione degli investimenti esteri e le catene regionali del valore saranno al centro della seconda edizione di Selecting Italy, l’evento organizzato a Trieste, l’8 e il 9 aprile, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Un appuntamento che, anche quest’anno, intende offrirsi quale piattaforma di confronto tra esponenti di governo, autorità locali e mondo delle imprese. “Abbiamo scalato diverse posizioni negli ultimi anni e vogliamo essere tra i primi in Europa sull’attrazione degli investimenti esteri “ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento “riteniamo fondamentale rafforzare le possibilità di sviluppo nei territori attraverso sempre più consistenti investimenti Esteri, soprattutto se vogliamo continuare a competere nei nuovi ambiti economici internazionali. Le Regioni confermano l’apertura agli investimenti e la volontà di migliorare le condizioni per facilitarvi”.

Un programma ricco di momenti di confronto tra istituzioni, stakeholders e accademici, confronti che avranno l’obiettivo di favorire la promozione delle catene regionali del valore sulle quali fare leva per incrementare gli investimenti esteri.

“Fin dall’inizio abbiamo sposato questa iniziativa della Conferenza delle Regioni, molto spesso gli investimenti nascono nei territori e si sviluppano nei territori “le parole del viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini” e il governo deve supportare queste iniziative. Nell’offerta che si fa per attrarre gli investimenti ci sono aspetti che spesso sfuggono come la formazione. Siamo coscienti delle potenzialità che abbiamo e dobbiamo lavorare per farle emergere”.

L’ambasciatore Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka ha ricordato che “con il Giappone abbiamo un rapporto di partnership strategico, il Giappone può offrire molto al nostro paese, la nostra èuna presenza importante ma si può fare molto di più, gli investimenti giapponesi sono sempre sani non predatori”. Nel corso della manifestazione saranno presentate anche le attività del sistema Regioni volte a promuovere l’attrazione di investimenti esteri sui territori.La manifestazione “Selecting Italy” sarà trasmessa in streaming sui canali social (Facebook – LinkedIn – YouTube), sul sito della Conferenza delle Regioni https://www.regioni.it, e sul canale YouTube della Regione FVG. L’evento sarà raccontato anche sui canali social Facebook, LinkedIn e X della Conferenza delle Regioni. L’hashtag ufficiale dell’evento è #SelectingItaly.

foto: xc3/Italpress

(ITALPRESS).