Regione potenzia idrovore a Fiumicino, Zingaretti: “Fine brutto incubo”

In occasione della Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità sono partiti i lavori di ristrutturazione e potenziamento dell'impianto idrovoro di Isola Sacra nella Città di Fiumicino. A dare il via ai lavori il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, insieme al presidente del Consorzio di Bonifica del Litorale Nord, Niccolò Sacchetti. mac/vbo/gtr