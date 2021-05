TORINO (ITALPRESS) – Sono sette i micro-borghi ad aver conquistato il primato di località turistiche piemontesi con il miglior rapporto tra offerta culturale e impatto ambientale. Alagna Valsesia (VC), Avigliana (TO), Candelo (BI), Castellar – Saluzzo (CN), Cortemilia (CN), Ostana (CN) e Vogogna (VCO) sono infatti entrati a far parte dell’elenco dei più sostenibili del Piemonte premiati da un concorso sostenuto da Envipark e dalla Regione. Alcuni erano già segnalati sulle principali piattaforme turistiche italiane delle micro-cittadine con attrazioni di rilievo culturale e naturistico. Alagna Valsesia è tra queste con i suoi 700 abitanti, dove già 500 anni fa le cronache riportano stili di vita della comunità Walser compatibili con il rispetto della natura e addirittura con alcuni primitivi modelli di economia circolare, e dove oggi viene mantenuta la tradizione attraverso sistemi di riciclo delle acque e dei rifiuti a impatto zero.

E’ comunque Ostana a guidare la classifica delle cittadine più piccole ed ecosostenibili con i suoi 50 residenti attuali: appena 5 negli anni ’80 e che oggi salgono a 400 durante la stagione turistica. “I nostri piccoli borghi – ha sottolineato l’assessore alla Cultura Turismo e Commercio, Vittoria Poggio – devono ritrovare l’orgoglio di protagonisti nel panorama europeo dell’offerta turistica per aver scritto il passato d’Italia e anche del Vecchio Continente. Siamo infatti tra le regioni con la più alta concentrazione di piccoli comuni che racchiudono storie e paesaggi di epoche risalenti all’Epoca Romana capaci di offrire un’offerta culturale, turistica e paesaggistica in armonia con la natura”. Storie, quelle delle piccole comunità, raccolte e raccontate con la voce dei sindaci dei Comuni in pillole video di 3 minuti pubblicate sulla piattaforma «Piemonte Italia» e su Youtube. I riconoscimenti sono stati assegnati dopo una selezione iniziata l’autunno scorso e terminata nei giorni scorsi con l’assegnazione dei premi. Alla chiamata pubblica hanno risposto 14 comuni sui 24, inseriti nel network dei Borghi Sostenibili del Piemonte. Ogni territorio ha selezionato almeno due delle parole chiave proposte: lentezza, territorio e futuro, equo e responsabile, energia, identità e outdoor, e su queste ha creato un progetto per la realizzazione di un video. Le proposte sono riferite a progetti, iniziative e politiche che hanno contribuito a migliorare la fruizione turistica del territorio in chiave sostenibile.

(ITALPRESS).