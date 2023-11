ROMA (ITALPRESS) – Riflettere e costruire una rete forte solidale e concreta per contrastare e affrontare il fenomeno della violenza contro le donne con uno sguardo al futuro: è questo l’obiettivo dell’evento organizzato dal Consiglio Regionale del Lazio “Noi per lei” in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Per il presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma l’evento di oggi è l’occasione per “presentare proposte concrete tra cui la realizzazione di una rete che veda coinvolte, oltre alle istituzioni di vario livello, tutti gli attori principali come istituzioni scolastiche, forze dell’ordine, magistrati, associazioni del terzo settore, volontariato e tante realtà della società civile”. L’obiettivo è “aprire una riflessione su questo fenomeno, raccontandolo e analizzandolo da tante diverse prospettive, attraverso il contributo di numerosi esponenti del mondo sociale economico accademico della cultura e dello spettacolo: un’opportunità per certi versi unica, al fine di condividere idee e buone pratiche, per trovare soluzioni reali per una rete che cresce con uno sguardo al futuro”.

La giornata è stata anche l’occasione per presentare la campagna #nonseisola della Regione Lazio, con protagonista a titolo gratuito l’attrice Nancy Brilli, che coprirà tutta la regione con affissioni e contenuti social che avranno il compito di attirare l’attenzione sulla violenza contro le donne ad ampio spettro, mostrando agli uomini che anche quella espressa in termini di controllo, svalutazione e oggettificazione rappresenta una violenza inaccettabile alle donne e ricordando il numero gratuito antiviolenza e antistalking 1522 come primo approdo per ricevere supporto.

“Stiamo mettendo tutto l’impegno e la passione per contrastare ogni forma di violenza nei confronti delle donne”, ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. “#nonseisola non è soltanto una campagna di comunicazione ma certifica l’impegno di tutta una comunità regionale nel contrasto della prevaricazione”, ha spiegato, ricordando che “la Giunta regionale ha stanziato circa un milione di euro per progetti contro la violenza di genere e quasi due milioni di euro per ogni annualità, con l’obiettivo di rafforzare la rete capillare delle 15 case rifugio e dei 14 centri antiviolenza diffusi sul territorio regionale”, ha concluso Rocca, ringraziando Nancy Brilli “per aver prestato il suo volto e la sua interpretazione a questo fondamentale messaggio che non si esaurirà il 25 novembre ma che continueremo a veicolare senza sosta ogni giorno”.

Per l’assessora alle Pari Opportunità, Simona Baldassarre, “dobbiamo prevenire e informare soprattutto i più giovani, in famiglia e nelle scuole, diffondendo la cultura del rispetto. Solo combattendo sul piano culturale questa battaglia possiamo prevenire le tragiche notizie di violenze e femminicidi di questi giorni. Per questo la regione non si limita a progettare politiche pubbliche, ma punta a valutare secondo i principi delle pari opportunità qualsiasi iniziativa regionale”.

