“Regione Lazio in Comune”, Rocca “Mi aspetto dialogo sereno e costruttivo”

ROMA (ITALPRESS) - "Mi aspetto un dialogo sereno, costruttivo e leale basato su quello che abbiamo fatto di buono e su quello che possiamo migliorare. Se ci sono delle norme che dobbiamo adeguare è solo attraverso questo confronto”. Queste le parole del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a margine della giornata inaugurale della prima edizione del ciclo di incontri “Regione Lazio in Comune - Un percorso di dialogo e confronto con i Sindaci del territorio”, organizzato dalla stessa Regione Lazio, in collaborazione con Anci Lazio. xl5/trl/mca2