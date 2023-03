SAN GIOVANNI AL NATISONE (ITALPRESS) – Un ringraziamento ai soci dell’azienda Friuli Enologia inaugurata oggi, che hanno investito sul territorio in un settore, quello vitivinicolo, che rappresenta un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale ed è fondamentale per l’economia della regione. E’ la sintesi del messaggio che il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha portato oggi all’inaugurazione di Friuli Enologia, azienda con sede a San Giovanni al Natisone e attiva nella vendita e nell’assistenza tecnica di tutte le attrezzature da cantina, partendo dalle presse per spremere il grappolo, alle macchine per vinificarlo, arrivando alle botti e barriques per invecchiare il vino ed infine alle macchine per imbottigliarlo.

Un passaggio dell’intervento ha riguardato le ottime performance dell’export dell’Italia e del Friuli Venezia Giulia; un risultato che ci pone in cima alla classifica europea e di cui il governatore si è detto orgoglioso, ascrivendolo non solo alle politiche di attrazione degli investimenti messe in campo in questa legislatura e alle misure volte a favorire lo sviluppo e la crescita delle imprese ma soprattutto ai veri protagonisti ovvero il mondo imprenditoriale e ai lavoratori che con il loro impegno fanno apprezzare i nostri prodotti in tutto il mondo.

Il capo dell’Esecutivo ha rivolto un apprezzamento particolare alla famiglia Garbellotto, uno dei soci dell’azienda, che rappresenta un’eccellenza del made in Italy capace di esportare in tutto il mondo. L’alleanza con il tessuto imprenditoriale, secondo il governatore, rafforza il nostro sistema economico e produttivo con ricadute positive in termini occupazionali. Dopo gli interventi istituzionali e la benedizione di don Luigi Paolone è stato tagliato il nastro alla presenza delle campionesse d’Italia e del mondo in carica Robin De Krujif e Roberta Carraro, atlete dell’Imoco Volley. La sede di San Giovanni al Natisone occupa 1.000 mq ed è stata scelta perchè ubicata nella direttrice Gorizia-Udine, facilmente raggiungibile da tutti i produttori di vino del territorio.

foto: ufficio stampa regione Friuli Venezia Giulia

(ITALPRESS).