Regionali, Tajani “Nessun ritardo, troveremo candidati unitari”

MILANO (ITALPRESS) - Sulla scelta dei candidati per le prossime elezioni regionali "non siamo in ritardo, stiamo lavorando. Adesso siamo impegnati per vincere nelle Marche e dobbiamo vincere anche in Val d'Aosta, in Calabria e poi troveremo un candidato unitario in Veneto, in Campania e in Puglia". Così il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine dell'evento "Competitività e nuove sfide globali" in corso a Milano.