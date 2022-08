Regionali Sicilia, Miccichè “Il candidato si decide a Roma”

"In questo vertice ci sono stati significativi passi avanti, nella misura in cui non ci sono veti per nessuno. Dopodomani ci sarà il vertice con i leader nazionali e regionali a Roma: il partito cui sarà assegnata la presidenza della Regione deciderà il candidato". Così il presidente dell'Ars e coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, al termine del vertice di centrodestra, a Palermo. vbo/gsl