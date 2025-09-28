Regionali, nelle Marche alle 12 ha votato il 10,59% degli elettori. Affluenza al 21,68% in Valle D’Aosta

ANCONA (ITALPRESS) – Nelle Marche, alle ore 12.00 di oggi, ha votato il 10,59% degli aventi diritto. Gli elettori sono chiamati alle urne per eleggere i 31 componenti, vale a dire il presidente della Giunta e 30 consiglieri, che daranno vita all’Assemblea legislativa della dodicesima legislatura (2025-2030). Alla stessa ora, nelle Regionali del 2020, l’affluenza era stata del 13,43%. Complessivamente si sono recati ai seggi 140.390 marchigiani, a fronte dei 175.999 votanti registrati cinque anni fa. Entrando nel dettaglio delle circoscrizioni, ad Ancona ha espresso il voto il 9,60% degli aventi diritto, contro il 14,00% del 2020. Nella circoscrizione di Ascoli Piceno l’affluenza si attesta al 10,33%, a fronte del 12,32% di cinque anni fa. A Fermo il dato raggiunge il 10,90%, rispetto al 12,78% delle precedenti regionali, mentre a Macerata ha votato il 10,15%, contro il 12,41% del 2020. Infine, la circoscrizione di Pesaro e Urbino registra un’affluenza pari al 12,35%, rispetto al 14,62% di cinque anni fa. Queste le affluenze nel capoluogo regionale e in quelli provinciali: Ancona 9,50% (14,19% nel 2020) – Ascoli Piceno 11,37% (10,86% nel 2020) – Fermo 13,15% (14,71% nel 2020) – Macerata 11,58% (15,27%) – Pesaro 14,85% (15,93%).

Alle ore 12 di oggi, domenica 28 settembre 2025, la percentuale di affluenza al voto in Valle d’Aosta è, per il rinnovo del Consiglio regionale: 21,68 %, pari a 22.379 votanti su 103.223. Per il rinnovo del Consiglio comunale di Aosta: 19,06 %, pari a 5.448 votanti su 28.590. Nel 2020 (le elezioni si svolgevano su due giornate) l’affluenza alle ore 12 per il rinnovo del Consiglio regionale era stata del 17,66%; per il rinnovo del Consiglio comunale di Aosta era stata del 16,65%.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).