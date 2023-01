Regionali Lombardia, Majorino “Moratti in difficoltà. Non ha chance”

Regionali Lombardia, Majorino “Moratti in difficoltà. Non ha chance”

"Letizia Moratti è in grande difficoltà nei sondaggi. I sondaggi dicono tra loro cose molto diverse, tranne una su cui sono tutti d'accordo, cioè che Letizia Moratti non ha possibilità alcuna di diventare presidente, per questo lancia strani avvertimenti e giudizi. Dico agli agli elettori che vogliono il cambiamento, che oggettivamente votare Letizia Moratti, vuol dire non avere chance per avere cambiamento. Così Pierfrancesco Majorino, candidato presidente di Regione Lombardia per il centrosinistra. xb5/trl/gsl