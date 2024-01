ROMA (ITALPRESS) – “Dieci più cinque più due… in tutto diciassette milioni per la Lega. Forza Italia sono… vediamo… tredici milioni e mezzo. Noi otto… Niente di strano, insomma: non stiamo chiedendo l’impossibile”. Così in un colloquio con il quotidiano La Repubblica il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, fa il punto sui milioni di abitanti nelle regioni governate dai partiti del centrodestra, per chiarire da dove nasce la richiesta di “riequilibrio” avanzata da Fratelli d’Italia nel rapporto con gli alleati.

Sulla Sardegna, il ministro sottolinea: “Solinas non ha governato nemmeno male ma pensiamo che il nostro possa governare meglio”. “A parte il nodo Sardegna, però, non mi pare ci siano stati altri comuni in cui abbiamo avuto problemi – aggiunge -. Sono ottimista, si troverà un accordo”.

“Noi siamo sempre pronti a discutere di tutto – dice ancora Lollobrigida -. Ma nessuno vuole discutere di niente. Non abbiamo discusso la Sicilia, un anno fa”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).