SASSARI (ITALPRESS) – “Alessandra Todde è stata scelta da tutte le forze civiche e politiche che hanno lavorato al tavolo per una svolta in Sardegna. Una donna sarda, coraggiosa, competente, determinata e con le idee chiare”. Così il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in visita a Sassari per sostenere la candidata del Campo largo alle elezioni Regionali del 25 febbraio. L’ex premier attacca Renato Soru, altro candidato del centrosinistra oltre Todde: “Non comprendo perchè si sia messo in discussione un lavoro di cinque anni. Un lavoro fatto di dialogo e confronto continuo che ha esaminato tutti i problemi della Sardegna, offrendo soluzioni e obiettivi precisi. Chi si è smarcato ne risponderà agli elettori”.

