NAPOLI (ITALPRESS) – “Entro una settimana ci sarà una proposta comune. Se ci sono le condizioni il centrodestra correrà unito”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini nel corso di un incontro a Napoli, rispondendo alle domande dei cronisti circa le prossime elezioni regionali in Campania. “Se da una parte c’è l’ammucchiata, De Luca, De Mita, Pomicino e Mastella, tutta gente che sta qua da cinquant’anni, il centrodestra vede l’alternativa e il cambiamento”. Sulla data delle elezioni Salvini dice: “la data la decide il governo”.

“Noi non imponiamo niente a nessuno, ma se c’è un candidato, anche civico, che mette d’accordo tutti va bene, purchè incarni il cambiamento rispetto a De Luca – ha detto Salvini – Caldoro? E’ una buona persona”. Sul nome del magistrato Catello Maresca come candidato alle prossime regionali in Campania dice: “Mi piace molto per quello che dice e quello che fa. Ciò non vuol dire che sia il candidato della Lega. Ci sono anche tanti imprenditori e uomini di giustizia che stimo”.

(ITALPRESS).