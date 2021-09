ROMA (ITALPRESS) – In Calabria “si stravince, qui trovo gente che ha voglia, che ha fame di sanità, infrastrutture, lavoro, bellezza e sicurezza. Io non scommetto mai ma il centrodestra vince queste elezioni e la Lega avrà un risultato sorprendente”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un’iniziativa elettorale a Cutro in Calabria. “Questa nei prossimi anni sarà una delle regioni che correrà di più e crescerà di più”, ha aggiunto.

