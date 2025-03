Recupero e riuso delle risorse idriche, la strategia di Roma Capitale

ROMA (ITALPRESS) - Le strategie di adattamento climatico e la gestione sostenibile delle risorse idriche di Roma Capitale al centro di "Acque: la priorità del recupero e riuso", un momento di confronto in Campidoglio tra istituzioni, aziende e mondo della ricerca, con l'obiettivo di costruire una visione condivisa per un futuro più sostenibile. Attraverso un videomessaggio il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha sottolineato l'importanza di un approccio strutturato e lungimirante per affrontare le sfide imposte dai cambiamenti climatici. All'iniziativa - organizzata da Edoardo Zanchini, direttore dell'Ufficio Clima di Roma Capitale - ha preso parte tra gli altri Marco Casini, segretario generale dell'Autorità di Bacino. xl5/f03/fsc/mrv