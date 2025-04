VENEZIA (ITALPRESS) – Torna la musica nell’arena del Parco Bissuola e lo fa grazie ai tanti giovani che in questi mesi hanno animato la sala Hybrid Music. Il 7 giugno, infatti, alle 18.30 è in programma un concerto di chiusura del laboratorio musicale Hybrid Music Ensemble, che farà da trait d’union con l’avvio dell’attività estiva del parco, impreziosita, il 21 giugno alle 18.30, anche dal concerto di Crescendo GOM, progetto che riunisce i musicisti della Giovane Orchestra Metropolitana che si sono distinti per talento e preparazione.

Due eventi importanti come ricorda l’assessore alla coesione sociale, perchè sono momenti per offrire ai giovani occasioni di crescita personale, incoraggiandoli a mettersi in gioco e a inseguire i propri sogni anche grazie a lezioni, ai workshop, agli incontri che in questi anni sono stati organizzati per loro. Nel 2024, quasi 3.000 musicisti hanno frequentato gli spazi di Hybrid Music, con circa duemila ore prenotate. Risultati frutto anche di un’offerta didattica strutturata e partecipata, che ha visto nel 2024 tra i momenti più coinvolgenti la prima edizione dell’Hybrid Music Ensemble.

Questo laboratorio intensivo di 2 giorni, svoltosi al Teatro del Parco, ha ospitato figure di spicco come Faso, Christian Meyer e Paola Folli. Grande riscontro anche per le lezioni di Joe Schievano e Marco Centasso, così come per i laboratori di danza curati da Teresa Farella. E le opportunità continuano: nel primo trimestre del nuovo anno scolastico, in Hybrid Music verranno accolte le ultime classi delle scuole dell’infanzia e le prime due delle elementari per un primo contatto con la musica.

Si potrà cantare, suonare e ballare. Saranno coinvolti anche gli studenti delle scuole medie con proposte pensate per stimolare la loro creatività. Per i più appassionati, invece, partirà l’Hybrid Team Project: un percorso formativo avanzato, condotto da professionisti affermati, che guideranno i partecipanti nell’organizzazione di un vero e proprio calendario di eventi e workshop aperti al pubblico che arricchiranno la nostra città di energia e cultura.

I musicisti che frequentano le sale prove, possono presentare la propria candidatura per esibirsi sul palco allestito nell’arena del Parco Bissuola il 7 giugno inviando una mail a [email protected], indicando nome, cognome, età, gruppo, genere musicale e telefono. La settimana seguente, il 14 giugno, alla Hybrid Music è in programma il laboratorio “Folk all’improvviso!”, diretto da Angela Milanese e Elena Camerin. Un workshop su musica popolare e improvvisazione. Per informazioni sulla sala prove chiamare lo 0412746241 e consultare la sezione “Hybrid Music” del portale del Comune di Venezia.

– Foto Comune di Venezia –

(ITALPRESS)