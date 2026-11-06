Realpolitik – Quanto è arrabbiato Trump?

ROMA (ITALPRESS) - Quanto è arrabbiato Trump per le dimensioni della sua sconfitta alle elezioni di midterm? E quanto questa sconfitta denota la distanza tra la realtà percepita dal presidente USA e il Paese? Nella nuova puntata della rubrica dell'Italpress Realpolitik l'ambasciatore Giampiero Massolo analizza i possibili scenari - anche geopolitici e di politica estera - alla luce di questi risultati elettorali. Una cosa è certa: per l'Europa cambierà poco. abr/azn