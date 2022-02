BOLOGNA (ITALPRESS) – Dal 27 al 29 marzo, si terrà a Bologna la prima edizione di Sana Slow Wine Fair, la manifestazione organizzata da BolognaFiere – con la direzione artistica di Slow Food – con l’obiettivo di riunire per la prima volta centinaia di produttori e operatori della filiera del vino, provenienti dall’Italia e dall’estero. Reale Mutua sarà main partner dell’evento, confermando quindi il proprio impegno per la sostenibilità e il suo sostegno al settore vitivinicolo.

Sana Slow Wine Fair si aggiunge alla già proficua partnership tra Reale Mutua e Slow Food, una collaborazione che stringe il legame e la vicinanza della Compagnia al settore agroalimentare con un’attenzione particolare ai temi di cibo, salute, prevenzione e benessere. Durante la manifestazione, Reale Mutua allestirà un corner all’interno dello spazio Slow Food che vedrà la presenza di un healthpod che permetterà di ottenere informazioni in maniera veloce e gratuita sul proprio stato di salute.

“Il settore vitivinicolo è uno dei comparti più importanti e rappresentativi dell’agricoltura italiana, ed è un settore sempre più all’avanguardia e sostenibile – ha dichiarato Andrea Bertalot, vicedirettore generale di Reale Mutua – La nostra Compagnia si impegna a promuovere la cultura della sostenibilità soprattutto all’interno del settore agricolo che rappresenta uno dei principali motori dell’economia italiana. Dal 2018 siamo al fianco di Slow Food e siamo felici di continuare la nostra collaborazione sostenendo Sana Slow Wine Fair”.

