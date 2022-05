Rdc, Zingaretti “Basta accanimento contro la povera gente”

"Questa ossessione di individuare le povere persone come il problema è veramente un accanimento contro la povera gente". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in merito alla raccolta di firme annunciata da Italia Viva per l'abolizione del Reddito di cittadinanza. xc6/fil/mrv