Razza “Con Piano Mattei Italia ha indicato la strada per cooperazione Ue-Africa”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Nei rapporti con l'Africa e il Medio Oriente l'Europa è più presente di prima "perché la posizione italiana è diventata maggioritaria". Lo afferma Ruggero Razza, europarlamentare di Fratelli d'Italia, intervistato a Bruxelles da Claudio Brachino per Primo Piano Europa, format tv dell'agenzia Italpress. Razza presiede la Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con i Paesi del Maghreb (DMAG) e co-presiede le Commissioni parlamentari miste tra l'Unione europea e Tunisia, Marocco e Algeria, oltre a seguire i rapporti bilaterali e le relazioni interparlamentari anche con Libia e Mauritania. Un lavoro che, spiega, "è in linea" con il Piano Mattei. Sul fronte dell'immigrazione, l'eurodeputato ricorda che questa è la legislatura che ha rivisto l'intera normativa europea. Sull'annuncio del Governo greco sull'intenzione di creare in Africa un hub per i rimpatri, sul modello di quello italiano in Albania, sostiene che questo sia possibile "grazie all'iniziativa del governo italiano" e all'approvazione da parte del Parlamento europeo di nuove regole. Rivendica poi, "grazie al Governo Meloni", un calo di oltre l'80% degli arrivi sulla rotta del Mediterraneo. sat/azn