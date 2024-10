ROMA (ITALPRESS) – Nel sabato di Jerez de la Frontera Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) e Adrian Huertas (Aruba.it Racing WorldSSP Team – Ducati) hanno conquistato matematicamente i titoli di Campione del Mondo FIM WorldSBK e WorldSSP, rispettivamente, con una giornata di anticipo. Gara 1 del WorldSBK è stata vinta da Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) proprio davanti al pilota turco di BMW, e i due hanno adottato scelte di pneumatici differenti per il posteriore: il primo ha preferito la SCX di gamma, il secondo la SCX di sviluppo in specifica D0820. Con il risultato di oggi la distanza in classifica tra i due si è ridotta a 41 lunghezze, ma con soli 37 punti rimasti in palio nelle gare di domani Razgatlioglu è già matematicamente campione. Situazione simile anche in WorldSSP, dove la gara odierna è stata vinta da da Stefano Manzi (Pata Yamaha Ten Kate Racing), ma arrivando terzo Adrian Huertas (Aruba.it Racing WorldSSP Team – Ducati) si è assicurato il titolo di Campione del Mondo WorldSSP. Entrambi i piloti hanno corso utilizzando pneumatici di gamma SC1 all’anteriore e SCX al posteriore. “La prestazione della SCQ posteriore oggi in qualifica è stata brillante – spiega Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli – Le piogge dei giorni scorsi hanno tolto gommatura all’asfalto, con conseguente riduzione del grip, quindi i sei decimi di miglioramento realizzati da Bulega rispetto al precedente record assoluto del circuito sono un risultato che ci rende orgogliosi. Ovviamente la notizia di giornata sono i titoli mondiali conquistati da Razgatlioglu e Huertas, ai quali vanno i nostri più sinceri complimenti. Toprak ha condotto una stagione straordinaria nella quale è stato molto bravo a sfruttare al meglio ogni opzione che abbiamo messo a disposizione, potendo sempre trovare quella a lui più congeniale. Tanto ha vinto nella prima parte di stagione con le specifiche di gamma, quanto poi è stato abile a trarre il meglio delle soluzioni di sviluppo nella seconda metà. Anche quando ha fatto una scelta controcorrente, come ad esempio l’adozione della SC0 in Gara 1 di Estoril, ha trovato un pneumatico adeguato al suo stile e performante per la vittoria. Ha dimostrato una notevole abilità nell’interpretare al meglio le soluzioni disponibili, mentre da parte nostra abbiamo confermato la capacità di offrire sempre opzioni altamente performanti nelle allocazioni. Complimenti anche a BMW, al loro primo titolo mondiale e a Adrian Huertas che è iridato in WorldSSP”.

