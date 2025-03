ROMA (ITALPRESS) – “La sfida tra i ghiacciai riguarda superpotenze come la Cina, la Russia, gli Stati Uniti, l’India ma anche l’Europa. La difesa italiana è attenta alla crescente importanza della regione artica, inoltre il nostro Paese, dal 2013, è presente in qualità di osservatore nell’Organismo internazionale del Consiglio artico”. A parlare, in un’intervista a Roberto Arditti sul Tempo è Isabella Rauti, sottosegretario alla Difesa.

“La regione artica – spiega – non è più lontana, remota e inaccessibile: il progressivo scioglimento dei ghiacciai, effetto di cambiamenti climatici, la rende raggiungibile e apre nuove rotte commerciali alternative, anche economicamente, a quelle tradizionali. Inoltre l’Artico è un concentrato, non sfruttato, di terre rare e materie prime strategiche”.

Nel suo intervento all’Arctic Forum Dolomites 2025 a Dobbiaco Rauti ha “sottolineato il ruolo della Nato che punta a rafforzare le competenze operative dei paesi artici alleati al fine di consolidare la postura dell’Alleanza sul fianco nord: con un impegno di carattere dottrinario, capacitivo, strategico e addestrato per creare un’architettura di difesa adatta all’ambiente polare. Più in generale, l’Italia è membro leale dell’Alleanza Atlantica e crede fermamente in questo partenariato strategico e in una collaborazione paritaria tra Europa e Stati Uniti”.

“Come ci ricorda spesso il ministro della Difesa Crosetto – ha proseguito Rauti – , non esiste possibilità di deterrenza nè di difesa in Europa senza Washington. L’Italia deve mantenere un ruolo strateguco all’interno della NATO senza rinunciare alla propria autonomia decisionale e al consolidamento di una Difesa europea, pilastro della NATO”.

Rauti sottolinea anche che “l’Italia dovrà costruire la sua strategia, anche perchè la Difesa resta materia di competenza delle nazioni”. Nel merito “crediamo sia necessario costruire una Difesa europea, rafforzandone le capacità operative e militari perché da queste dipende la futura sicurezza del nostro continente”.

