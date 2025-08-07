Ratti e mancanza di sicurezza, sequestrato un ristorante etnico a Roma

ROMA (ITALPRESS) - La Polizia ha sequestrato un ristorante in via Prenestina il cui amministratore ed il socio di maggioranza sono entrambi originari della Repubblica Popolare Cinese. È bastato fare accesso al locale, strutturato su due piani, per riscontrare le prime gravi irregolarità: totale assenza di estintori o, laddove presenti, con revisione scaduta da diversi anni ed utilizzati come fermaporte, uscite di emergenza ostruite, impianto elettrico privo di alcuna manutenzione e pessime condizioni igienico sanitarie nella conservazione degli alimenti. pc/mca2 Fonte video: Polizia di Stato