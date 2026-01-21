Rasi “L’Italia è un partner strategico per la Slovacchia”

ROMA (ITALPRESS) - L'Italia è il Paese con cui la Slovacchia ha i rapporti più intensi all'interno dell'Unione europea ed è un partner strategico. Lo ha dichiarato, in un’intervista con l’agenzia Italpress, il presidente del Consiglio Nazionale slovacco, Richard Rasi. La più alta carica parlamentare di Bratislava ha effettuato a Roma una visita ufficiale di due giorni. In quest’occasione ha anche presenziato al ricevimento in onore del 33esimo anniversario dell’indipendenza slovacca, organizzato a Palazzo Wedekind. lcr/mrv