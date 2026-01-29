Rapporto ICSC: lo sport genera 32 miliardi di valore, crolla la sedentarietà

ROMA (ITALPRESS) – La sedentarietà in Italia crolla al minimo storico, mentre è in crescita il contributo del settore sportivo al PIL. È quanto emerge dalla terza edizione del Rapporto Sport 2025, voluto dal ministro per lo Sport e i Giovani e curato dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e da Sport e Salute. Una rivoluzione che parte dalla quotidianità: sono 38 milioni gli italiani attivi. Due italiani su tre inseriscono nella loro agenda settimanale l’appuntamento con lo sport o con l’attività fisica. Rispetto al 2023, sono quindi 1 milione gli italiani che hanno scelto uno stile di vita attivo, riducendo così il dato dei sedentari sino al 33,2%.

“Stiamo lanciando nuove sfide, perché abbiamo l’ossessione per il miglioramento”, ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi durante la conferenza stampa di presentazione del rapporto. Il settore sportivo è arrivato a generare 32 miliardi di euro di valore aggiunto, pari all’1,5% del PIL (in crescita rispetto all’anno precedente) e a dare occupazione a 421mila persone. “Questa ricchezza va moltiplicata con gli effetti che produce, è il segnale concreto di un valore morale enorme, non sempre facilmente decifrabile, ma che trova attuazione nella passione di tutti noi”, ha aggiunto Abodi.

“Il Rapporto Sport 2025 conferma l’importanza di disporre di un quadro informativo aggiornato e sistematico, capace di orientare in modo efficace le politiche pubbliche di sviluppo del settore sportivo”, ha spiegato il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Beniamino Quintieri. “La lettura integrata dei dati economici, occupazionali e sociali consente di valutare l’impatto degli investimenti e di programmare interventi sempre più mirati e sostenibili sui territori. In questo percorso, la collaborazione istituzionale tra soggetti pubblici e operatori del sistema sportivo rappresenta un elemento essenziale per costruire politiche basate su evidenze e obiettivi condivisi”, ha concluso Quintieri.

“Il Rapporto evidenza come gli investimenti nello sport abbiano un ritorno non solo economico ma anche sociale. Il sistema deve arrivare ad investire sempre di più nello sport di anno in anno”, ha aggiunto Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute. Cresce la domanda e aumenta l’offerta CON oltre 78mila impianti e 114mila spazi sportivi, come emerge dal Censimento Nazionale dell’Impiantistica Sportiva. La novità di questa edizione sono le schede regionali, definite “bussole per gli investimenti e per lo sviluppo di un settore che capace di trasformare l’Italia in un Paese più sano e più attivo” da Mezzaroma.

“Questi numeri servono a noi per avere contezza di quello che siamo e per pianificare la progettazione del nostro futuro, dando delle priorità grazie alle conoscenze che ci danno i numeri. Dobbiamo essere capaci di applicarli alle nostre realtà. Quest’anno ci si rende conto che la squadra si è arricchita di un giocatore. Abbiamo l’obbligo, il dovere e il piacere di essere un componente ancora più presente”, ha aggiunto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, mentre il numero 1 del Cip, Marco Giunio De Sanctis ha ricordato il “mondo peculiare” del comitato paralimpico. “Ci vuole molta competenza perché bisogna conoscere la varie disabilità e le classificazione di ciascuna. L’avviamento è il nostro punto centrale”, le sue parole.

