RANKING FIFA. BELGIO CHIUDE IN TESTA IL 2019, AZZURRI 13ESIMI

ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Il Belgio chiude il 2019 in testa al ranking della Fifa e per la seconda volta consecutiva si laurea Nazionale dell’anno. I “Diavoli Rossi” comandano, con 1765 punti, una classifica che non ha subito cambiamenti rispetto al mese scorso e che vede sul podio Francia (1733) e Brasile (1712). A seguire Inghilterra, Uruguay, Croazia, Portogallo, Spagna, Argentina e Colombia che chiude la top ten con 1622 punti. Si conferma 13esima l’Italia di Roberto Mancini (1607) preceduta per un solo punto dalla Svizzera, 12esima alle spalle del Messico. Gli azzurri, che precedono due grandi come Olanda e Germania, sono al sesto posto nella classifica delle nazionali che hanno conquistato più punti Fifa (68) nel 2019, i migliori in Europa, mentre al mondo è il Qatar (138) a guidare la speciale graduatoria, davanti ad Algeria e Giappone.

Il prossimo ranking Fifa, il primo del 2020, verrà diramato il 20 febbraio.

RANKING FIFA

1. Belgio 1765 punti (–)

2. Francia 1733 punti (–)

3. Brasile 1712 punti (–)

4. Inghilterra 1661 punti (–)

5. Uruguay 1645 punti (–)

6. Croazia 1642 punti (–)

7. Portogallo 1639 punti (–)

8. Spagna 1636 punti (–)

9. Argentina 1623 punti (–)

10. Colombia 1622 punti (–)

13. ITALIA 1607 punti (–)

