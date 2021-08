ROMA (ITALPRESS) – Una sola variazione nella classifica Atp. Grazie al titolo conquistato al Masters 1000 di Cincinnati, Alexander Zverev sale al 4° posto superando Rafael Nadal, ancora bloccato dai problemi fisici. In testa sempre Novak Djokovic davanti a Daniil Medvedev, terza posizione per Stefanos Tsitsipas. Buone notizie per l’Italtennis che può vantare tre giocatori fra i primi 25 e nove nei top 100 della classifica. Matteo Berrettini, primo italiano di sempre a raggiungere la finale a Wimbledon, mantiene saldamente l’ottava poltrona – best ranking eguagliato – davanti a Roger Federer e con un distacco ora di 567 punti dal russo Andrey Rublev, settimo e finalista nell’Ohio. Un passo indietro per Jannik Sinner, adesso al numero 16, mentre ritocca il proprio best ranking Lorenzo Sonego, che guadagna quattro posizioni arrivando al 23° posto. Risalgono quattro gradini anche Fabio Fognini (32° posto) e Lorenzo Musetti (numero 58, best ranking eguagliato), ed è in progresso di tre posti anche Gianluca Mager, ora 70°, suo nuovo record personale. Avanza tre posizioni Marco Cecchinato (80°), scivola di un gradino Andreas Seppi (88°), con Stefano Travaglia stabile al numero 100 a chiudere la pattuglia degli italiani in Top cento.

Questa la nuova classifica Atp:

1. Novak Djokovic (Srb) 11113 (–)

2. Daniil Medvedev (Rus) 9980 (–)

3. Stefanos Tsitsipas (Gre) 8350 (–)

4. Alexander Zverev (Ger) 8240 (+1)

5. Rafael Nadal (Esp) 7815 (-1)

6. Dominic Thiem (Aut) 6995 (–)

7. Andrey Rublev (Rus) 6400 (–)

8. Matteo Berrettini (Ita) 5533 (–)

9. Roger Federer (Sui) 4125 (–)

10. Denis Shapovalov (Rus) 3580 (–)

Così gli altri italiani:

16. Jannik Sinner 2750 (-1)

23. Lorenzo Sonego 2227 (+4)

32. Fabio Fognini 1734 (+4)

58. Lorenzo Musetti 1106 (+4)

70. Gianluca Mager 990 (+3)

80. Marco Cecchinato 911 (+3)

88. Andreas Seppi 873 (-1)

100. Stefano Travaglia 811 (–)

113. Salvatore Caruso 735 (–)

