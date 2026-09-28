ROMA (ITALPRESS) – Il rientro in campo di Jannik Sinner slitta ancora, colpa dell’infiammazione al ginocchio destro che lo tormenta da Wimbledon. Il campione altoatesino non potrà difendere il titolo a Pechino ma si assicura comunque un’alta settimana – la 91esima – in cima al ranking Atp anche se dietro Alexander Zverev si avvicina.

Se Sinner dovesse disertare anche il Masters 1000 di Shanghai e il tedesco vincesse entrambi gli appuntamenti cinesi, si consumerebbe il sorpasso in vetta. Al terzo posto ma lontano si conferma Carlos Alcaraz, che precede Ben Shelton, Felix Auger-Aliassime e Daniil Medvedev. Settimo Flavio Cobolli, atteso nei prossimi giorni a Pechino dove andrà a caccia di punti utili per qualificarsi alle Atp Finals.

Alle sue spalle Frances Tiafoe mentre entra per la prima volta nella Top Ten a spese di Taylor Fritz il francese Arthur Fils, nono davanti ad Alex De Minaur. Per quanto riguarda gli altri italiani, guadagna una posizione Luciano Darderi (19°) e ne perde una Lorenzo Musetti (25°), nella top 50 anche Matteo Arnaldi (37°) e Matteo Berrettini (47°, -4), allargando ai primi cento troviamo anche Lorenzo Sonego (83°, +3) e Mattia Bellucci (91°, -3). Da segnalare il bel balzo in avanti di Federico Cinà, che guadagna 20 posizioni ed è ora numero 150, suo best ranking.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Jannik Sinner (Ita) 11.000 (–)

2. Alexander Zverev (Ger) 9.630 (–)

3. Carlos Alcaraz (Esp) 5.060 (–)

4. Ben Shelton (Usa) 4.680 (–)

5. Felix Auger-Aliassime (Can) 3.890 (–)

6. Daniil Medvedev (Rus) 3.710 (–)

7. Flavio Cobolli (Ita) 3.680 (–)

8. Frances Tiafoe (Usa) 3.380 (–)

9. Arthur Fils (Fra) 3.150 (+2)

10. Alex De Minaur (Aus) 3.150 (-1)

Così gli altri italiani:

19. Luciano Darderi 2.200 (+1)

25. Lorenzo Musetti 2.010 (-1)

37. Matteo Arnaldi 1.336 (–)

47. Matteo Berrettini 1.128 (-4)

83. Lorenzo Sonego 698 (+3)

91. Mattia Bellucci 656 (-3)

145. Andrea Pellegrino 390 (-1)

150. Federico Cinà 369 (+20)

161. Marco Cecchinato 353 (–)

164. Andrea Guerrieri 343 (+5)

168. Francesco Maestrelli 331 (+3)

RANKING WTA, PAOLINI N°20

Piccole variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla Wta dopo la conclusione del “500” di Singapore, del “250” di Seul e delle BJK Cup Finals a Shenzhen. Sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader è ancora Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita a fine maggio dalla top ten (dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, dopo la finale raggiunta al Roland Garros), è stabile al numero 20.

Fa quattro passi indietro Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 71, costretta nelle ultime settimane a fare i conti con il riacutizzarsi del problema al ginocchio sinistro. Una posizione in meno anche per Lisa Pigato, ora numero 114, sempre in zona primato personale, due per Lucrezia Stefanini, ora al numero 125. Alle sue spalle scende due gradini pure Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre 2025 dalla top cento, ora al numero 132. Sei posti in meno anche per Tyra Caterina Grant: la 18enne romana, che a Shenzhen ha fatto il suo debutto con la maglia della Nazionale, è ora numero 156.

Resta immutata la Top Ten dove Elena Rybakina si conferma regina grazie al trionfo newyorkese. La kazaka precede Aryna Sabalenka, staccata ora di 2.091 punti dalla rivale, stabile al terzo posto Jessica Pegula, che precede nell’ordine Coco Gauff, Mirra Andreeva e Linda Noskova, reduce dalla vittoria della BJK Cup con la Repubblica Ceca assieme a Karolina Muchova, ottava. In mezzo l’ucraina Elina Svitolina, sconfitta proprio dalla Noskova a Shenzhen. Chiudono la top ten Iga Swiatek e Marta Kostyuk.

Questa la top ten della nuova classifica Wta:

1. Elena Rybakina (Kaz) 9.901 (–)

2. Aryna Sabalenka (Blr) 7.810 (–)

3. Jessica Pegula (Usa) 7.265 (–)

4. Coco Gauff (Usa) 7.244 (–)

5. Mirra Andreeva (Rus) 5.841 (–)

6. Linda Noskova (Cze) 5.328 (–)

7. Elina Svitolina (Ukr) 4.809 (–)

8. Karolina Muchova (Cze) 4.683 (–)

9. Iga Swiatek (Pol) 4.119 (–)

10. Marta Kostuyk (Ukr) 4.040 (–)

Così le italiane:

20. Jasmine Paolini 2.122 (–)

71. Elisabetta Cocciaretto 985 (-4)

114. Lisa Pigato 675 (-1)

125. Lucrezia Stefanini 617 (-2)

132. Lucia Bronzetti 576 (-2)

156. Tyra Caterina Grant 490 (-6)

190. Samira De Stefano 418 (+3)

221. Nuria Brancaccio 355 (+8)

235. Jennifer Ruggeri 330 (-4)

243. Noemi Basiletti 318 (+3)

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).