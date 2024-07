LIPSIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Significherebbe tanto ottenere qualcosa che l’Austria non ha mai raggiunto prima d’ora. Non molti si aspettavano che superassimo il girone, figurarsi col primo posto. Ma non siamo agli ottavi per caso”. Ralf Rangnick e la sua Austria vogliono continuare a stupire: appuntamento domani a Lipsia contro la Turchia, a caccia di uno storico pass per i quarti degli Europei. Per il tecnico sarà quasi come giocare in casa: “Ho lavorato per otto anni a Lipsia e abbiamo tanti giocatori che hanno giocato o giocano ancora qui. Speriamo che accanto ai nostri tifosi ci siano anche quelli del Lipsia a sostenerci”. Capace di chiudere il girone davanti a Francia e Olanda, l’Austria è la sorpresa di questi Europei e partita dopo partita le aspettative crescono. “Siamo tutti con i piedi ben piantati per terra, nessuno pensa che abbiamo già ottenuto qualcosa. Il nostro Europeo inizia adesso e sarà bene iniziare bene perchè adesso sono partite da dentro o fuori e dobbiamo esserne consapevoli sin dal primo minuto”. Per quanto riguarda la Turchia di Montella, “è una squadra forte nel palleggio e che ci mette tanta passione nelle partite. Ma siamo pronti, abbiamo bisogno di portare in campo l’energia che ci contraddistingue. Serve cuore ma anche nervi saldi”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

