ROMA (ITALPRESS) – Range Rover introduce il servizio SV Bespoke che offre ai clienti livelli avanzati di personalizzazione e raffinatezza. Il servizio ed è disponibile per Range Rover Autobiography e Range Rover SV. Per ottenere le specifiche perfette della loro Range Rover, i clienti possono recarsi presso la SV Bespoke Commissioning Suite nel Regno Unito, o visitare i rivenditori selezionati, o, per la massima comodità, completare il loro ordine online attraverso un esclusivo servizio virtuale.

SV Bespoke offre accesso a una vasta gamma di materiali e finiture interne ed esterne. I clienti seguono un processo di creazione unico e completo in sette fasi che considera colori, temi, opzioni esclusive SV, materiali, impiallacciature e finiture, variazioni richieste e personalizzazioni. Ogni veicolo finito promette di essere unico come il suo creatore, anche se le combinazioni di design scelte dal team Range Rover Design sono sempre a disposizione per aiutare i clienti a trasformare i loro sogni in realtà. Per la cabina, sono disponibili fino a 391 combinazioni di colori e materiali, mentre la gamma delle tinte di carrozzeria SV Bespoke comprende più di 230 colori nelle finiture satinate e lucide. In alternativa il servizio di verniciatura SV Bespoke Match to Sample, che può replicare qualsiasi colore esterno richiesto dal cliente, offre possibilità praticamente illimitate. Il livello di artigianalità offerto dagli esperti di SV Bespoke è esemplificato dall’attenzione ai dettagli profusi nel cofano e nel portellone posteriore della Range Rover, disponibili in una gamma di finiture in metallo prezioso, tra cui l’oro a 24 carati. Anche l’ampia gamma di propulsori della Range Rover è stata migliorata. I potenti ed efficienti motori ibridi plug-in sono dotati di un nuovo motore elettrico da 160 kW che, combinato con il motore a benzina Ingenium a sei cilindri da 3.0 litri, eroga rispettivamente 550 CV e 460 CV nei modelli P550e e P460e (nelle motorizzazioni precedenti 510 CV e 440 CV). Questi propulsori sono disponibili insieme agli attuali Mild Hybrid Ingenium benzina e diesel a sei cilindri e forniscono emissioni di CO2 di 16 g/km con un’autonomia di guida puramente elettrica fino a 121 km – (in precedenza 113 km) – offrendo un’autonomia in condizioni reali che arriva a 94 km. Gli interni lussuosi della Range Rover combinano connettività e tecnologia intuitiva come mai prima d’ora grazie all’infotainment di ultima generazione Pivi Pro. Questo presenta un’interfaccia nitida e intuitiva, consentendo ai clienti di controllare le funzioni chiave del veicolo tramite l’elegante touchscreen flottante in vetro da 13,1 pollici. La nuova tecnologia Country Road Assist è presente per la prima volta sulla Range Rover per migliorare il comfort dei passeggeri e ridurre la fatica del conducente quando si utilizza l’Adaptive Cruise Control. Il sistema intelligente utilizza i dati di navigazione per regolare automaticamente la velocità target, tenendo conto delle curve della strada e delle modifiche al limite di velocità, accelerando o decelerando il veicolo di conseguenza. La gamma è disponibile e ordinabile con prezzi a partire da 133.500 euro.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Range Rover-

