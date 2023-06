TORINO (ITALPRESS) – Dodge e RAM spiccano per la qualità dei prodotti offerti ai clienti. I due marchi americani si distinguono nei risultati annuali IQS pubblicati da J.D. Power per il 2023. Dodge e RAM hanno incrementato i risultati già positivi ottenuti nel 2022, confermando la propria affidabilità grazie a un costante miglioramento e conquistando i primi due posti della consueta classifica stilata dalla nota società di ricerca e marketing statunitense. Sul podio dei marchi di qualità sale anche Alfa Romeo, altro brand del Gruppo Stellantis: tutti i marchi del Gruppo presi in considerazione hanno migliorato il loro punteggio IQS nel corso del 2022, in controtendenza rispetto al settore, risalendo addirittura posizioni in classifica rispetto allo scorso anno. Per il 2023 sono stati valutati 33 marchi: Dodge ha conquistato il primo posto, confermando la sua posizione tra i primi due marchi del settore per il quarto anno consecutivo. A seguire RAM si colloca tra i primi tre brand per la terza volta dal 2020, conquistando il secondo posto e distinguendosi come il marchio che ha conseguito il maggiore miglioramento negli ultimi 12 mesi: il brand americano ha infatti fatto un balzo di 16 posizioni in avanti rispetto allo scorso anno. “Stiamo sicuramente trovando il nostro ritmo. Un buon auspicio per il nostro team, ma soprattutto un segnale per i clienti che siamo allineati alle loro priorità e rispondiamo alle loro esigenze in tempo reale. Gli sforzi del team si concentreranno ancora di più per offrire un’eccellente esperienza ai clienti. Non solo perchè è un caposaldo del nostro piano strategico Dare Forward 2030, ma anche perchè è la cosa giusta da fare”, afferma Mark Stewart, COO di Stellantis per il Nord America. I risultati del sondaggio di quest’anno sono basati sulle risposte di oltre 93.000 intervistati. L’aumento di 45 punti percentuali registrato da RAM è stato il più eclatante tra i brand del mass market grazie al posizionamento dell’ammiraglia RAM 1500 in cima al segmento dei pick-up leggeri di grandi dimensioni.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Stellantis-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]