RAM debutta in Europa con Rampage a Fieracavalli 2025

TORINO (ITALPRESS) – RAM, il marchio sinonimo di potenza, capacità e innovazione, presenterà in anteprima europea il RAM Rampage in occasione di Fieracavalli 2025 (dal 6 al 9 novembre), dove sarà protagonista come Main Automotive Partner dell’evento.

RAM ha colto l’occasione per svelare in anteprima europea il modello Rampage a una community perfettamente in linea con il posizionamento del prodotto. Con questo modello – il primo veicolo RAM interamente progettato e prodotto in Brasile – il marchio punta a ridefinire il concetto stesso di pick-up.

Il RAM Rampage rappresenta una novità audace nel segmento dei pick-up compatti lifestyle, pensata per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei guidatori europei alla ricerca del perfetto equilibrio tra versatilità quotidiana e robusta funzionalità. Posizionato tra i C-SUV e i pick-up di medie dimensioni, Rampage colma uno spazio ancora inesplorato nel mercato, offrendo un valore unico e distintivo. Con Rampage, RAM ridefinisce ciò che un pick-up compatto può essere: un veicolo che unisce forza, capacità, tecnologia e raffinatezza premium in un’unica proposta dinamica.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).