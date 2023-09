MILANO (ITALPRESS) – Pirelli ha annunciato di non aver presentato alla Fia la sua candidatura come fornitore di pneumatici per il Fia World Rally Championship per il triennio 2025-2027. “Pirelli concluderà quindi nel 2024 la sua partnership come monofornitore del WRC, che vede la Casa italiana raggiungere gli obiettivi prefissati tre anni fa, all’inizio del ciclo”, sottolinea una nota. Presente in oltre 350 campionati motoristici in tutto il mondo, Pirelli “ribadisce il proprio ultradecennale impegno nel rally a fianco dei piloti e dei team e conferma la propria partecipazione a tutte le altre competizioni rallistiche nelle quali è attualmente impegnata. Fra queste, il Campionato Europeo Fia Erc, quest’anno vinto da Hayden Paddon con la Hyundai equipaggiata con gomme Pirelli, una competizione dove si sfidano più case costruttrici di pneumatici, organizzata dallo stesso promoter del Wrc. Pirelli è, inoltre, presente in oltre 40 campionati nazionali rally in tutto il mondo e in tutte le principali manifestazioni rallistiche dedicate sia alle vetture contemporanee sia a quelle storiche”.

