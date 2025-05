MONZA (ITALPRESS) – In vista della 24 Ore di Spa, i team del GTWC Europe fanno le prove generali a Monza, su uno dei tracciati dove spesso hanno dato vita alle gare più spettacolari della serie. L’appuntamento è per il fine settimana dal 30 maggio al primo giugno per una delle endurance più attese dell’anno che si preannuncia combattuta, con 59 equipaggi iscritti e con una lepre designata da inseguire: la BMW GT3 guidata da Charles Weerts, Kelvin van der Linde e Ugo de Wilde del team WRT, che lo scorso anno a Monza piazzò due vetture nei primi due posti.

“Sarà decisamente un week-end interessante e sfidante per tutti – commenta Matteo Braga, Circuit Activity Manager Pirelli -. Non solo per il numero record di iscritti e il livello di competitività sempre maggiore del GTWC, ma anche per il terzo pit stop obbligatorio a parità di numero di gomme, che aumenterà l’incertezza dell’esito della gara e complicherà le strategie dei team. Date le caratteristiche della gara e del tracciato, un’attenta gestione degli pneumatici sarà fondamentale”.

A disposizione delle vetture GT3 in gara ci sono le slick P Zero DHG Pirelli e il Cinturato WHB Pirelli in caso di pioggia, al momento data per probabile proprio nell’arco della gara, che si svolgerà domenica dalle 15 alle 18. Le stesse gomme saranno usate anche dalle vetture di uno degli eventi di supporto della gara monzese, il McLaren Trophy, anch’esso fornito in esclusiva da Pirelli.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).