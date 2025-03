MILANO (ITALPRESS) – Pioggia e pista spesso allagata il primo giorno e un sole timido con asfalto per lo più asciutto il secondo hanno caratterizzato i test collettivi al circuito Paul Ricard di Le Castellet, conclusisi ieri, che hanno ufficialmente inaugurato la stagione del GTWC Europe. Protagonisti sono stati i nuovi pneumatici Pirelli P Zero DHG per l’asciutto e Cinturato WHB per il bagnato, messi alla prova dalle 57 vetture GT iscritte al Prologo. In due giorni, le vetture hanno completato complessivamente 10.320 giri, equivalenti a oltre 57 mila chilometri, affrontando ogni tipo di condizione meteorologica e di utilizzo delle gomme.

I tecnici Pirelli hanno raccolto una massa imponente di dati e sono stati supportati in pista anche da un laboratorio mobile, nel quale è stata analizzata in tempo reale l’evoluzione degli pneumatici alla fine delle sessioni. Questo ha permesso di approfondire immediatamente le prestazioni e il comportamento delle nuove coperture, confermandone l’affidabilità e le prestazioni in diverse situazioni di utilizzo. “L’inattesa variabilità del meteo del Sud della Francia di questi giorni ci ha permesso di testare sia le nuove gomme da asciutto, sia quelle da bagnato, in condizioni severe”, sottolinea Matteo Braga, circuit activity manager Pirelli.

“Nelle quattro sessioni di prove abbiamo avuto, infatti, pioggia intensa, freddo, vento, sole, asfalto asciutto o in via di asciugamento che ha permesso alle squadre di apprezzare la qualità del prodotto e di raccogliere dati utili per la stagione alle porte – aggiunge Braga – Da parte nostra possiamo dire che quanto visto a Le Castellet consolida i positivi risultati dei test svolti in fase di sviluppo”.

Nella giornata di lunedì, i migliori tempi sono stati fatti registrare dalla Lamborghini Huracan GT3 EVO 2, che ha corso in 1’55″186 il giro più veloce della mattina e in 1’59″374, quello del pomeriggio. Nella mattinata di ieri, il giro più veloce è stato della Mercedes-AMG GT3 EVO che ha corso al mattino in 1’53″657, mentre al pomeriggio la McLaren 720S GT3 EVO ha fatto segnare il tempo di 1’53″602. Il prossimo appuntamento del GTWC è fissato per il week-end dell’11-13 aprile, sempre a Le Castellet, per la prima gara stagionale. Gli pneumatici destinati alle vetture GT2, GT3 e GT4 di tutti i campionati Gran Turismo riforniti da Pirelli presentano nella stagione 2025 numerose novità. In particolare, il nuovo DHG che equipaggerà le vetture GT3 è costruito con materiali innovativi che assicurano un più ampio working range, warm-up più veloci e una maggiore consistenza nel bilanciamento della vettura sulle lunghe distanze.

I DHG destinati alle vetture GT2 e GT4, oltre ai nuovi materiali comuni a quelli utilizzati per la linea GT3, presentano rispetto alla generazione precedente novità anche nella struttura, ottimizzata nel profilo e nelle costruzioni in modo da garantire una più omogenea impronta a terra in tutte le condizioni di asfalto e per tutte le vetture. Il Cinturato WHB da bagnato, introdotto nel corso del 2024 solo per le vetture GT2 e in alcuni campionati per le GT3, da questa stagione sarà lo standard per tutte le Gran Turismo di qualsiasi classe nelle principali competizioni. Rispetto alla generazione precedente, il Cinturato WHB presenta un battistrada più rigido e con un disegno rinnovato, caratteristiche rese possibili dall’utilizzo di materiali innovativi.

I nuovi composti hanno contribuito a migliorare l’impronta a terra, ottimizzando l’aderenza e il warm-up alle basse temperature. La stabilità nelle condizioni di transizione da bagnato ad asciutto è rimasta invariata ed è migliorata la sensibilità all’acquaplano. Infine, la finestra di utilizzo in gara è stata allargata. Come gli pneumatici Pirelli Formula 1, primi nel motorsport a utilizzare gomma naturale certificata FSC, tutta la linea per le vetture GT sarà contraddistinta dal logo del Forest Stewardship Council. Tale marcatura certifica che tutta la gomma naturale presente nel pneumatico2 , proviene da piantagioni gestite in modo da preservare la biodiversità e apportare benefici alle persone che vivono e lavorano in tali aree

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).