Rally, in Andalusia con Pirelli anche l’ex pilota F1 Jos Verstappen

ROMA (ITALPRESS) – I tortuosi asfalti del Rally della Sierra Morena sono il teatro della prima stagionale del Campionato europeo Fia-Erc, in svolgimento questo fine settimana, dal 4 al 6 aprile in Andalusia. Gli equipaggi al via saranno 82, di cui oltre sessanta si disputeranno i primi punti in palio per ereditare la corona di campione da Hayden Paddon, vincitore nel 2023 e nel 2024 con la sua Hyundai gommata Pirelli, il quale però quest’anno ha rinunciato a difendere il titolo.

Per affrontare i 209,9 chilometri cronometrati delle 13 prove speciali della gara, Pirelli, al debutto nel rally andaluso, mette a disposizione dei suoi equipaggi gli pneumatici della linea P Zero nelle versioni hard (RA5B), medium (RA7E) e soft (Ra7+C). Alle gomme da asciutto si aggiungono le Cinturato da bagnato RWC.

Tra i piloti che correranno in Andalusia con le P Zero ci saranno l’ex pilota di F1 Jos Verstappen su Skoda, Andrea Mabellini (Skoda), Pepe Lopez su Hyundai e Jon Armstrong su Ford. Quest’ultimo è un giovane talento, proveniente dalle categorie junior che Pirelli supporta da sempre e sulle quali punta, come già avvenuto ad esempio con Paddon, nel campionato europeo. Pirelli, inoltre, sarà protagonista, in qualità di fornitore unico e di partner tecnico, dell’ERC Fiesta Rally3 Trophy, giunto alla seconda stagione, che vede sette equipaggi iscritti al Rally Sierra Morena.

