ROMA (ITALPRESS) – Anche quest’anno, per il 43° anno consecutivo, i trofei promossi da PEUGEOT in Italia con la collaborazione di Pirelli, offriranno ai rallisti italiani la possibilità di divertirsi e confrontarsi a parità di auto. Una grande opportunità per i tanti piloti privati di mettersi in evidenza e di giocarsi un importante montepremi in grado di agevolare la propria presenza nelle gare. Oltre a Pirelli, nell’edizione 2022 del PEUGEOT COMPETITION ci sarà anche Sparco, storico leader nel motorsport e da tempo partner della Casa del Leone.

Il legame straordinario all’insegna della passione rende ormai da decenni il Marchio PEUGEOT il primo in Italia nei rally, grazie a un terzo delle vetture al via che sfoggiano il leone sulla calandra; quest’anno la presenza di PEUGEOT si arricchirà anche con primo contatto con il mondo delle vetture 100% elettriche, seppur non in gara. Sarà infatti una PEUGEOT e-208 di serie ad accompagnare negli appuntamenti del Campionato Italiano Assoluto Rally le 208 Rally 4. Un processo di elettrificazione che sta entrando sempre più anche nel mondo delle corse, come dimostrato anche dalla Hypercar PEUGEOT 9X8 che debutterà quest’anno nel WEC.

Come lo scorso anno, il 43° PEUGEOT COMPETITION propone quattro diverse serie. Al vertice c’è il 208 Rally Cup TOP legato agli eventi del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR), che sarà riservato alle PEUGEOT 208 cat. Rally4, sia dell’ultima e già vincente generazione di 208 con motore 1.2 turbo che di quella precedente spinta da un motore 1.6 aspirato. Il primo dei sette appuntamenti, il Rally Il Ciocco, è in calendario per questo fine settimana e i piloti delle 208 Rally 4 inizieranno la sfida fra di loro ma anche la rincorsa a confermare il titolo italiano per le vetture a due ruote motrici che PEUGEOT vince ininterrottamente dalla sua introduzione quasi una decina di anni fa.

Il 208 Rally Cup PRO sarà associato ai quattro rally della International Rally Cup Pirelli (IRC) e nell’edizione 2022 prevede classifiche e premi distinti per le Peugeot 208 Rally 4 a motore turbo – inserite nella categoria Due Ruote Motrici Prestige – e per quelle a motore aspirato (208 R2B) – a cui è destinato il Due Ruote Motrici Sport. Questa serie debutterà il 3 aprile con il Trofeo Maremma.

Già iniziate invece le serie Regional Rally CLUB associate alla cinquantina di rally delle coppe regionali ACI Sport (le prime gare si sono svolte nello scorso weekend) e Raceday TERRA ’21/’22, che si disputa a cavallo fra i due anni solari e che si sta quindi avviando alla conclusione dell’edizione 2021-2022. In queste serie di base sono ammessi anche gli altri modelli PEUGEOT da competizione.

A sottolineatura del legame di cooperazione fra PEUGEOT e Pirelli, da quest’anno chi si iscrive al PEUGEOT COMPETITION viene automaticamente iscritto anche al Trofeo Pirelli – Accademia e viceversa – offrendo la possibilità ai piloti di vetture PEUGEOT di prendere parte con iscrizione totalmente gratuita ai due trofei e di poter vincere e sommare i premi di entrambi.

(ITALPRESS).

