TEHERAN (ITALPRESS) – E’ di 7 morti il bilancio dei raid condotti nella notte dal Pakistan in territorio iraniano ed in particolare nelle province del Sistan e del Belochistan. Tra le vittime si contano anche quattro bambini, secondo quanto riferiscono i media arabi. Islamabad ha così risposto a Teheran che aveva condotto nel giorno precedenti analoghi raid nella provincia pakistana del Belochistan, sostenendo di aver colpito gruppi ribelli che operano oltre confine. Il ministero degli Esteri pakistano ha confermato gli attacchi lanciati erano contro postazioni di presunti gruppi terroristici nella provincia del Sistan e Balochistan, nel sud-est dell’Iran. Entrambi i paesi, Iran e Pakistan, si accusano a vicenda da tempo di ospitare gruppi armati che compiono attacchi dalle regioni lungo il confine condiviso. Inoltre, è stata confermata la morte di “diversi terroristi” nel corso di un’operazione di intelligence denominata “Marg Bar Sarmachar”, che cercava di neutralizzare il gruppo autoproclamato “Sarmachars”, considerato terrorista da Islamabad.

Da parte sua, il vice governatore del Sistan e Balochistan, Alireza Marhamati, ha riferito di un’esplosione vicino alla città di Saravan alle 4,30 (ora locale) in cui sarebbero morti tre donne e quattro bambini.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

