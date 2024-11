ROMA (ITALPRESS) – Per sapere cosa succederà nella nuova stagione di “Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso” (Rai1, da domenica 1° dicembre), la serie interpretata da Massimiliano Gallo, bisogna affidarsi a Luca Miniero: “La seconda stagione conserva i medesimi ingredienti della prima ma viene riservata una maggiore attenzione all’emotività – anticipa il regista – Inoltre il racconto si tinge di trame noir con l’omicidio di una splendida ragazza che fa da tirante per tutto il corso delle quattro serate e consente a Malinconico di acquisire gli strumenti per un profondo riscatto”. Diego Da Silva, il “papà” di Malinconico (la seconda stagione è tratta dai suoi romanzi “I valori che contano” e “Sono felice, dove ho sbagliato” e dal racconto “Patrocinio gratuito”, editi da Einaudi) conferma: “Lo ritroveremo coinvolto in un caso che riguarda la morte, apparentemente incidentale, di una prostituta a cui una mattina ha offerto rifugio dopo una retata della polizia in una casa d’appuntamenti. Sarà questo il mistero principale che impegnerà Malinconico in un complesso lavoro di ricostruzione in cui ad affiancarlo sarà, ancora una volta, Amodio Tricarico (Francesco Di Leva, ndr), l’ex camorrista conosciuto nella prima serie e che troveremo convertito in un problem solver con tanto di partita Iva e biglietto da visita. Attorno a questo caso trainante, girano gli altri episodi gialli, uno per serata, che arricchiscono la serie”.

Delitti a parte, nelle nuove puntate ritroviamo “l’avvocato depresso più simpatico d’Italia” alle prese con la fine della relazione con Alessandra Persiano e sempre alle prese con la ex moglie Nives (Teresa Saponangelo), i figli Alagia (Chiara Celotto) e Alf (Francesco Cavallo), la suocera Assunta (Lina Sastri). A movimentare ulteriormente le cose arriverò anche Clelia (Giulia Bevilacqua), una giornalista tosta e determinata con cui Malinconico si troverà a collaborare: “Malinconico è un anti-narcisista in un’epoca in cui sono tutti narcisisti. Non perde mail il sorriso, è un anti-eroe necessario nella televisione italiana piena di eroi e, più in generale, nel nostro Paese” sostiene Miniero.

Dal canto suo, “mi piace Malinconico, lo sento mio” dice Massimiliano Gallo che con il personaggio condivide la paura della felicità: “Mi sento una persona felice ma ne ho paura perchè penso che a un certo punto bisogna pagarne il conto, la vita te lo chiede”. Diversamente dal suo Malinconico, però, non ha mai sperimentato l’insuccesso: “L’insuccesso come qualcosa che è andata male non l’ho mai provato però ho fatto un lungo percorso di gavetta. Posso dire di avere fatto di tutto prima di arrivare al successo – ricorda – Ho cominciato con mio fratello Gianfranco, con una compagnia nostra, guadagnando molto poco. Con lui ho fatto i cabaret, i locali, le birrerie ma ho preso tutto come un arricchimento, qualcosa che mi portava esperienza”.

Di Malinconico continua a essere probabilmente innamorata la ex moglie Nives: “Lei è un pò confusa sulla percezione di un amore che sembra finito perchè il suo ruolo non è terminato. Ha voglia di mantenere il controllo su questo marito, non si sa se per amore, gelosia, possesso. Il suo è un continuo misurarsi con le nuove donne che arrivano” spiega Teresa Saponangelo. In realtà, aggiunge, “lei continua a stargli vicino perchè lui la fa ridere, è ancora un uomo affascinante nonostante la sua goffaggine. Anzi, è proprio in questa che sta il suo fascino”. E poi, dicevamo, c’è Clelia di cui Giulia Bevilacqua dice: “Mi assomiglia molto. Di lei ho adorato il suo essere una donna piena di contraddizioni, cosa che la rende molto umana, divertente e affascinante. Non fa mistero dei suoi dubbi e, nonostante si sia sposata tre volte, lo rifarebbe ancora perchè come si fa a dire di no all’amore?”.

“Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso 2” è una coproduzione Rai Fiction – Viola Film. Nel cast ci sono anche, tra gli altri, Giovanni Ludeno (Espedito Lenza), Luca Gallone (Benny La Calamita), Paola Minaccioni (Addolorata) e Carlo Massarini (Mister Fantasy).

foto: ufficio stampa Rai

