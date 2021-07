Raggi: “Chiediamo rispetto ruolo sindaci”

"Chiediamo rispetto del ruolo del sindaco, attenzione, non solo dopo che accadano delle tragedie, non solo dopo che i sindaci vengono condannati per fatti che non li riguardano. Chiediamo di rivedere l'impianto normativo e dare potere ai sindaci". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, partecipando alla manifestazione dell'Anci per chiedere "Tutela e dignità al ruolo dei sindaci". ror/pc/gtr