ROMA (ITALPRESS) – Annalisa si porta al comando della classifica EarOne airplay radio con “Ragazza sola”. Il brano guadagna cinque posizioni e precede “Mercy” di The Blessed Madonna feat. Jacob Lusk (-1) e “(It Goes Like) Nanana” di Peggy Gou (-1). Completano la top 10 “Single Soon” di Selena Gomez (quarto posto, -1), “Italodisco” dei The Kolors (quinto posto, -1), “Seven” di Jung Kook feat. Latto (sesto posto, +3), “A fari spenti” di Elodie (nuova entrata al settimo posto), “Un’altra storia” di Marco Mengoni feat. Franco126 (nuova entrata in ottava posizione), “Parafulmini” di Ernia con Bresh & Fabri Fibra (nono posto, -4) e “Fino al giorno nuovo” dei Negramaro feat. Fabri Fibra (decimo posto, +3).

Le più alte nuove entrate della settimana sono: “A fari spenti” di Elodie (posizione 7), “Un’altra storia” di Marco Mengoni feat. Franco126 (posizione 8) e “One More Time” di Blink-182 (posizione 33). La classifica EarOne airplay italiana è guidata da “Ragazza sola” di Annalisa (+1). Due nuove entrate negli altri due posti del podio: “A fari spenti” di Elodie e “Un’altra storia” di Marco Mengoni feat. Franco126.

“Mercy” di The Blessed Madonna feat. Jacob Lusk è al comando della classifica EarOne airplay dance. Secondo e terzo posto per “(It Goes Like) Nanana” di Peggy Gou e “Paradise” di Sophie and the Giants e Purple Disco Machine.

La classifica EarOne airplay tv è guidata da “Ragazza sola” di Annalisa (+3). Perde una posizione e scivola al secondo posto “Iniziamo dalla fine” di Emma che precede “Una canzone senza tempo” di Ligabue.

Nessuna novità al primo posto della classifica EarOne airplay radio indipendenti: “(It Goes Like) Nanana” di Peggy Gou si conferma al comando e precede “Fino al giorno nuovo” dei Negramaro feat. Fabri Fibra. Guadagna una posizione e sale al terzo posto “Aranciata” di Madame.

Nelle prime tre posizioni della classifica EarOne airplay TV indipendenti ci sono: “Fino al giorno nuovo” dei Negramaro feat. Fabri Fibra, “(It Goes Like) Nanana” di Peggy Gou e “Ci vorrebbe un miracolo” di Diodato (+2).

-foto ufficio stampa Annalisa-

(ITALPRESS).

