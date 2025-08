PALERMO (ITALPRESS) – Tragedia nella notte a Bagheria, nel Palermitano: una ragazza di 20 anni è stata trovata morta all’interno di una piscina. La giovane stava partecipando a una festa di laurea in una villa di via Sant’Isidoro quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduta in acqua: dopodiché non sarebbe riuscita a riemergere. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118: la 20enne era già priva di vita dopo essere stata riportata in superficie.

In corso le indagini da parte dei carabinieri che hanno messo sotto sequestro la villa, ascoltato i partecipanti alla festa e disposto il sequestro della salma in attesa dell’autopsia: al momento non è chiara la dinamica di come la giovane sia finita in piscina, ma non si esclude alcuna ipotesi. La giovane era residente a Capaci con la famiglia, studiava Scienze motorie all’Università di Palermo ed era una giocatrice di beach volley.

