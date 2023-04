BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – Si è aperta quest’oggi la quarta tappa del circuito di World Cup 2023 di ginnastica ritmica, in scena alla National Gymnastics Arena di Baku, in Azerbaijan. Dopo i primi due attrezzi, cerchio e palla, del concorso generale individuale, è la solita Sofia Raffaeli a guidare la classifica provvisoria con il parziale di 67.550 punti. L’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, allenata da Julieta Cantaluppi, ha ottenuto 34.400 punti al cerchio – secondo miglior score d’attrezzo – e 33.150 alla palla, il punteggio più alto tra tutte le rivali. Due prestazioni che ovviamente le garantiscono la qualificazione per le finali di specialità di domenica 23 aprile, che saranno trasmesse in diretta su La7d dalle ore 10:00. Domani il programma di gara andrà avanti con la seconda giornata di qualifiche a clavette e nastro, che chiuderanno l’All-Around e decideranno il podio individuale di Baku. La diciannovenne di Chiaravalle, che ha conquistato 12 medaglie nelle tre tappe di World Cup, facendo l’en plein d’oro nell’ultimo appuntamento di Tashkent, al momento ha otto decimi e mezzo di vantaggio sulla prima inseguitrice, il talento bulgaro Stiliana Nikolova, e quasi un punto e mezzo sulla tedesca Darja Varfolomeev. Un pò più indietro invece le altre due italiane impegnate in Coppa del Mondo, Alexandra Agiurgiuculese (cerchio 30.700 pt. e palla 27.600 pt.) e Milena Baldassarri (cerchio 30.050 pt. e 26.550 pt.), rispettivamente al 25° e al 33° posto. Le due aviere domani avranno altre due routine per cercare il riscatto sia nella classifica generale sia per strappare il pass per le finali a clavette e nastro. Per la competizione azera era attesa anche la Squadra Nazionale delle Farfalle, costretta a un forfait dell’ultimo minuto a causa di una brutta influenza che ha colpito alcune componenti del gruppo: “Siamo molto dispiaciute di annunciare il ritiro dalla World Cup di Baku di questo weekend – ha scritto la capitana Alessia Maurelli sul proprio profilo Instagram – Comunque auguriamo buona fortuna alle nostre stelle italiane”.

