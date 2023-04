ROMA (ITALPRESS) – La ginnastica ritmica torna protagonista nel weekend con il circuito di World Cup 2023, penultimo appuntamento prima del gran finale a Milano del 21-23 luglio. A guidare la spedizione italiana in Azerbaijan sarà di nuovo la stella Sofia Raffaeli, reduce dagli straordinari successi ottenuti a Tashkent, dove ho conquistato cinque medaglie d’oro. L’agente delle Fiamme Oro, che ha portato a quota 12 i metalli nelle 3 tappe finora disputate in Coppa del Mondo, sarà una delle tre individualiste che difenderà l’orgoglio azzurro. La diciannovenne di Chiaravalle, insieme alla sua allenatrice Julieta Cantaluppi, ha già raggiunto Baku direttamente dall’Uzbekistan. Il resto della delegazione, invece, è partita questa mattina da Milano. Convocate le due avieri dell’Aeronautica Militare Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese, accompagnate dalla tecnica Francesca Frassinelli e dalla responsabile nazionale delle individualiste Elena Aliprandi, per l’occasione anche ufficiale di gara e responsabile della spedizione, e dal fisioterapista Alessandro Calcinaro. Il programma di gara prenderà il via venerdì 21 aprile con la prima parte del concorso generale. Le italiane sono state sorteggiate nel Gruppo C, come di consueto inizieranno le qualifiche a cerchio e palla. Sabato 22 l’All-Around si chiuderà con gli ultimi due attrezzi, clavette e nastro. Infine, domenica 23 aprile sarà la volta delle finali di specialità, sperando di vedere le azzurre impegnate in più attrezzi possibili durante la diretta su La7d (canale 29 del digitale terrestre) a partire dalle ore 10:00. Per la competizione azera era attesa anche la Squadra Nazionale delle Farfalle, costretta a un forfait dell’ultimo minuto a causa dell’influenza che ha colpito alcune componenti del gruppo. Non servirà molto però prima di rivederle in pedana, perchè saranno grandi ospiti con le loro esibizioni in occasione della Final Six di Ritmica, in programma domenica 30 al Pala Gianni Asti di Torino.

