BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – La stagione 2023 della ginnastica ritmica sta regalando un bel duello sulle pedane internazionali, una sfida che si rinnova tappa dopo tappa nel circuito di World Cup. Due giovani talenti, quello dell’azzurra Sofia Raffaeli e della bulgara Stiliana Nikolova, 19 e 17 anni. Nell’appuntamento di Coppa del Mondo a Baku, in Azerbaijan, questo weekend, la battaglia si è rinnovata fino all’ultimo attrezzo dell’All-Around, che ha portato la ginnasta di Chiaravalle sulla piazza d’onore con il totale, sui quattro attrezzi, di 129.700 frutto delle due ottime prestazione di ieri, nella prima giornata di qualifica, e della bella routine alle clavette da 33.350 punti, secondo miglior score d’attrezzo, che vale la terza finale di specialità dopo quelle a cerchio e palla. Le sfugge quella al nastro, che è valso a Nikolova la vittoria del concorso generale azero con 133.800 punti. Per la bulgara è il secondo successo All-Around dopo esserci riuscita in casa, nella tappa di Sòfia di inizio aprile. Il “vulcano” marchigiano aveva però già vinto due Coppe del Mondo, l’esordio ad Atene e l’ultima a Tashkent, dove ha fatto l’en-plein d’oro trionfando anche in tutte e quattro le finali di specialità. L’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, allenata a Fabriano dalla sua tecnica Julieta Cantaluppi, porta così a quota 13 le medaglie finora conquistate nel circuito di World Cup 2023. Domani avrà la possibilità di migliorare il proprio palmares stagionale nelle finali per attrezzo, che saranno trasmesse in diretta dalle ore 10:00 su La7d (canale 29 del digitale terrestre). Sul terzo gradino del podio l’altra ginnasta bulgara, la diciassettenne Eva Brezalieva con il totale di 126.300, più di 3 punti da Raffaeli. Non è stato un weekend fortunato per le altre due azzurre impegnate nella competizione di Baku. Le due aviere dell’Aeronautica Militare, Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri, rispettivamente con i punteggi di 116.300 e 109.950, si sono fermate in 18^ e 30^ posizione a causa di alcuni errori che hanno inficiato anche la giornata di oggi e precluso la possibilità di rivederle nelle finali di specialità. Purtroppo Agiurgiuculese è prima riserva a clavette per 5 centesimi su Brezalieva e Baldassarri è terza riserva al nastro. Faranno il tifo per Raffaeli, seguita in gara proprio da Cantaluppi, insieme al resto della delegazione italiana completata dalla tecnica Francesca Frassinelli, la responsabile nazionale delle individualiste Elena Aliprandi, anche ufficiale di gara e responsabile della spedizione, e il fisioterapista Alessandro Calcinaro. Per la competizione azera era attesa anche la Squadra Nazionale delle Farfalle, costretta a un forfait dell’ultimo minuto a causa di una brutta influenza che ha colpito alcune componenti del gruppo.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

