MILANO (ITALPRESS) – Raf torna ad infiammare le arene estive con Self Control 40th Anniversary Summer Tour, per celebrare il 40° anniversario non solo di una delle hit più famose di sempre, ma anche della carriera straordinaria del padre del pop in Italia.

Queste le date: il 10 maggio a San Pancrazio Salentino (BR) in Piazza Umberto I; il 20 maggio ad Augusta (SR) in Piazza Castello; il 10 giugno a Mestre (VE) in Parco Bissuola; l’11 luglio a Torre del Greco (NA) per il Coral Sound presso l’Arena della Musica; il 17 luglio a Savona per Savona Downtown Music Festival in Piazza Sisto IV; il 19 luglio a Bergamo per Lazzaretto Estate 2025; il 2 agosto a San Vito al Tagliamento (UD) per Stelle d’estate in Piazza del Popolo. I biglietti per i concerti a Torre del Greco, a Bergamo e a San Vito al Tagliamento sono disponibili su www.ticketone.it da mercoledì 19 marzo, alle ore 16:00; per il concerto di Mestre, biglietti disponibili dal 30 marzo sempre su www.ticketone.it. Gli altri concerti estivi sono ad ingresso gratuito.

Raf, tra i più acclamati e amati artisti italiani, che in 40 anni di carriera ha pubblicato 14 album in studio vendendo più do 20 milioni di dischi in tutto il mondo, alle porte del Self Control 40° Anniversary afferma: “Questo tour sarà un viaggio tra emozioni e musica, un antidoto alla pesantezza di questi tempi. Un’occasione per ritrovarci, cantare e lasciarci trasportare dall’energia di un’estate che sa di libertà. Perché, mai come ora, abbiamo bisogno di momenti che ci facciano sognare e dimenticare, anche solo per una notte, le inquietudini del mondo”.

