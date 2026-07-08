Racket, Tamajo “Chi viene in Sicilia oggi non deve avere preoccupazioni”

PALERMO (ITALPRESS) - "La creazione di una rete tra istituzioni ai vari livelli, tra privati, il mondo della scuola, il mondo del sociale, l'associazionismo, la chiesa, è importante e ognuno si deve, come dire, addossare le proprie responsabilità e fare qualcosa per andare a migliorare dal punto di vista civico le nuove generazioni, la nuova società". Così l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, a margine di un incontro nell’aula del Consiglio comunale di Carini, nel palermitano, convocato su sua iniziativa dopo i recenti episodi intimidatori che hanno colpito alcune realtà produttive. "L'appello del prefetto è un appello importante, un appello di vicinanza e di sostegno soprattutto al mondo delle imprese che vivono questo stato di timore - aggiunge -. Ho evidenziato che la politica deve stare vicina e anche la battaglia contro la criminalità organizzata è importante per una politica di sviluppo economico. Chi viene in Sicilia oggi non deve avere preoccupazioni che ci può essere qualcuno che possa essere oggetto di intimidazione". vbo/gtr (Fonte video: ufficio stampa Edy Tamajo)